"Il coraggio dovrà essere l’arma di questa squadra, che non è stata costruita per vivere nel terrore"

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

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Benedetto Ferrara analizza la vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo. Ecco le sue parole sulle pagine della Nazione:

No look. Quello di Pedro Goncalves, che trova Franchino, che lo mette dentro. Questa è la vittoria del coraggio, quello trovato nel secondo tempo per mettere dentro Oulai, che ha un altro passo rispetto a Fagioli, e il portoghese, uno che quando tocca il pallone inventa idee pronte per il gol. Finalmente qualcosa di importante. Perché oltre ai tre punti, c’è una prospettiva che cambia. Njie, Mastantuono e Goncalves. Tanti soldi spesi, troppo tempo per capire che se l’equilibrio è importante, lo è altrettanto sfruttare questi artisti del pallone, anche perché quando giochi con la paura addosso i gol li incassi lo stesso (troppi). Il coraggio dovrà essere l’arma di questa squadra, che non è stata costruita per vivere nel terrore. Il 4-2-3-1 potrebbe essere un bel passo avanti. Un applauso anche per Pellegrino, che ha salvato la Fiorentina da un primo tempo deprimente. E ora la Juve.
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