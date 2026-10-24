Intervistato da Tuttosport in vista della partita contro la Juventus, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha citato anche il suo ex compagno di squadra Marin Pongracic. Alla domanda "Di tutti i giocatori che in questi anni hanno lasciato Lecce, c’è uno a cui è particolarmente legato?", il portiere della formazione salentina ha risposto così:

Quello a cui sono più affezionato è il mio amico Baschirotto, siamo stati fratelli in campo e fuori. Il più forte è sicuramente Pongracic: aveva un’eleganza clamorosa, a volte si perdeva in delle cavolate, però quando voleva aveva un livello da Champions League. E pure Krstovic, uno che viveva per il gol.