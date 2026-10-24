Le belle parole del portiere del Lecce nei confronti del suo ex compagno Pongracic
VIDEO - Inter-Fiorentina, le migliori quote per il match di San Siro
Intervistato da Tuttosport in vista della partita contro la Juventus, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha citato anche il suo ex compagno di squadra Marin Pongracic. Alla domanda "Di tutti i giocatori che in questi anni hanno lasciato Lecce, c’è uno a cui è particolarmente legato?", il portiere della formazione salentina ha risposto così:
Quello a cui sono più affezionato è il mio amico Baschirotto, siamo stati fratelli in campo e fuori. Il più forte è sicuramente Pongracic: aveva un’eleganza clamorosa, a volte si perdeva in delle cavolate, però quando voleva aveva un livello da Champions League. E pure Krstovic, uno che viveva per il gol.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Pioli: "Chiedo scusa, a Firenze fu colpa mia. Esonero giusto ma troppi luoghi comuni"
Rassegna stampa
Pioli: "Chiarisco la questioni soldi. Atta? Pensavo andasse in una big"
Rassegna stampa
Pioli: "Agenti e Pradè? Mai avuto dubbi sulla correttezza. Paratici grande dirigente"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Il messaggio che fa filtrare la società sul futuro di Paolo Vanoli"
Rassegna stampa
La Nazione si sbilancia: "Oulai al centro è molto più di una idea"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti