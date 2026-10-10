Altra parte dell'intervista di Nicolò Fagioli a Sportweek
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Nell'intervista rilasciata a Sportweek, settimanale allegato a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha parlato anche di Franco Mastantuono e dei suoi idoli. Sul primo dice:
Franco mi ha impressionato. Il giocatore non ha bisogno di descrizioni perché viene dal Real Madrid e al Real non vai per caso. Ma è anche un ragazzo buonissimo, umile e tranquillo. Ci si diverte insieme. L'unico suo difeso è che è un po' scarso a ping-pong visto che lo batto sempre. Ma sono pochi quelli migliori di me con la racchetta.
Sulla qualità di Modric che vorrebbe avere:
Tutto, in particolare il suo modo di colpire con l'esterno del piede. Da quando ha smesso Pirlo, è lui il mio idolo. Ho avuto la fortuna di incontrarlo in nazionale e col Milan. Gliel'ho detto che è il mio idolo e lui ha sorriso.
Su cosa vorrebbe avere di Pirlo e di Rodri:
La qualità di calcio, l'eleganza, il lancio. Ma soprattutto la capacità di calciare le punizioni dal limite. Di Rodri vorrei avere il recupero palla, l'intelligenza e la tranquillità.
Al termine dell'intervista viene chiesto a Fagioli se si sia o meno perdonato:
Sì. Ho sbagliato, ma tutti sbagliano. Il mio errore ha avuto più eco perché vivo in un mondo in cui è amplificato. Ma non ho fatto male a nessuno se non a me stesso.
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