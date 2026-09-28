Stramaccioni sul centrocampo dell'Italia

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCA B COMMISSO VIOLA PARK AMICHEVOLE FIORENTINA VS SIGNA CALCIO

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Andrea Stramaccioni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Italia e del suo limite: il centrocampo. Riuscirà il viola Fagioli a dare mano a Mancini?

Trovare l'alchimia a centrocampo. Dev'essere adattata al palleggio che chiede Mancini. Perché dobbiamo fare i conti con la realtà: questo gruppo è composto da calciatori diversi da quelli che il nostro ct condusse alla vittoria dell'Europeo
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