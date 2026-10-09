"La Nazionale è sempre uno stimolo e resta un obiettivo, però devo aiutare il Parma e raggiungere i suoi traguardi"
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Giovanni Fabbian, ex giocatore della Fiorentina ora a Parma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:
Parma, cosa rappresenta?
«Credo sia un’opportunità. Mi sono ambientato bene, è una società strutturata, una città molto bella. Si può fare bene. Sono contento di questa scelta».
Come avete vissuto il cambio di allenatore?
«Noi siamo dei professionisti, le scelte le fa la società, noi dobbiamo lavorare».
Cosa ha portato Gilardino?
«Ci sta dando un grande aiuto. Ha un sacco di esperienza. Noi siamo carichi, vogliamo seguirlo e fare quello che ci chiede in campo».
Che momento è per lei?
«Un buon momento, sono dentro al mio percorso. So bene dove voglio arrivare. Ora sono tranquillo perché conosco le mie potenzialità, sono determinato».
Capitolo Nazionale: ci pensa?
«La Nazionale è sempre uno stimolo e resta un obiettivo, però devo aiutare il Parma e raggiungere i suoi traguardi. Solo se fai bene nel club puoi pensare alla Nazionale».
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