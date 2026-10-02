Firenze e il Franchi vogliono entrare tra le cinque candidate a Euro32, ma la concorrenza è folta: 14 impianti per 13 città. Ogni progetto verrà valutato per giudicarne l'idoneità. L'Allianz Stadium, l'Olimpico e lo stadio di Milano sono già certi di un posto, poi ci sarà uno stadio del sud per questioni geografiche.

Il fatto però che a Firenze i lavori siano iniziati da oltre due anni è un vantaggio. Tra l'altro, per la candidatura di Firenze la sindaca Sara Funaro si è mossa in largo anticipo con tanto di riunione a Nyon e sopralluogo al Franchi degli emissari Uefa. Insomma, il cantiere già in corso pone Firenze un po' più avanti nella griglia di partenza. Lo scrive La Nazione.

Ieri anche Giovanni Malagò si è espresso al riguardo:

È un dato di fatto, il cantiere va avanti, la realizzazione va avanti. Ed è un dato di fatto che considero molto positivo. Firenze è avanti.