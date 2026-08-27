Atalanta verso la Conference, Sarri: "Contro l'Hapoel sarà dura"

A cinque giorni dalla chiusura del mercato, fissata per il 1° settembre alle ore 20, Fabio Paratici e Roberto Goretti devono ancora completare un lavoro importante. Oltre a risolvere il caso Kean e a trovare il suo eventuale sostituto, la Fiorentina vuole consegnare a Fabio Grosso almeno altri due rinforzi offensivi.

La necessità di acquistare nuovi esterni è emersa chiaramente anche nella sconfitta contro la Roma, quando dalla panchina sono mancate alternative capaci di cambiare la partita. Dopo il mancato arrivo di Ernest Poku, sfumato in maniera sorprendente, i dirigenti viola hanno ripreso la ricerca di profili funzionali.

Tra i nomi tornati d’attualità ci sono Johan Bakayoko del Lipsia e Jaden Philogene dell’Ipswich, entrambi già accostati alla Fiorentina. In particolare, l’esterno inglese potrebbe rientrare concretamente nei radar viola: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e le sue caratteristiche vengono considerate adatte alle esigenze di Grosso. Lo scrive la Nazione.