1.700 tifosi saranno nel settore ospiti dello stadio "L. Ferraris"

Redazione VN
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A

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Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, torna la Serie A. La Fiorentina scenderà in campo oggi pomeriggio allo stadio "L. Ferraris" di Genova contro il Genoa. Come scrive Repubblica Firenze, "a spingere la Fiorentina ci saranno duemila tifosi in arrivo da Firenze e anche dal resto del nord Italia: 1.700 si sistemeranno nel settore ospiti, gli altri nei distinti o in tribuna. Pronti a festeggiare un’altra vittoria in trasferta dopo Venezia e a placare la sete di campionato, sopita in queste ultime settimane, con un bel successo che darebbe nuova forma agli obiettivi. Europa in primis".

Curva Fiesole

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