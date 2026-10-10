Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, torna la Serie A. La Fiorentina scenderà in campo oggi pomeriggio allo stadio "L. Ferraris" di Genova contro il Genoa. Come scrive Repubblica Firenze, "a spingere la Fiorentina ci saranno duemila tifosi in arrivo da Firenze e anche dal resto del nord Italia: 1.700 si sistemeranno nel settore ospiti, gli altri nei distinti o in tribuna. Pronti a festeggiare un’altra vittoria in trasferta dopo Venezia e a placare la sete di campionato, sopita in queste ultime settimane, con un bel successo che darebbe nuova forma agli obiettivi. Europa in primis".

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.