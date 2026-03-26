Approfittando della sosta Vanolispera di recuperare tre dei quattro giocatori infortunati. Ne scrive La Nazione, in vista della partita in trasferta col Verona, in programma sabato 4 aprile. C'è ottimismo per Solomon, Lezzerini e Mandragora. La speranza del tecnico è quella di averli a disposizione già tra dieci giorni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa E Lamptey che fine ha fatto? Il suo rientro è ancora in alto mare
La Nazione
E Lamptey che fine ha fatto? Il suo rientro è ancora in alto mare
L'ex Brighton Lamptey, operato al crociato dopo l'infortunio a settembre, è ancora piuttosto indietro sulla strada del rientro
Fa eccezione il lungodegente Lamptey, operato al crociato dopo l'infortunio a settembre nella prima partita contro il Como, poi persa in rimonta 2-1 dagli allora uomini di Pioli. Il ghanese ex Brighton è ancora piuttosto indietro con il rientro. Deve, infatti, ancora iniziare la fase di recupero sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA