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La Nazione

E Lamptey che fine ha fatto? Il suo rientro è ancora in alto mare

Lamptey
L'ex Brighton Lamptey, operato al crociato dopo l'infortunio a settembre, è ancora piuttosto indietro sulla strada del rientro
Redazione VN

Approfittando della sosta Vanolispera di recuperare tre dei quattro giocatori infortunati. Ne scrive La Nazione, in vista della partita in trasferta col Verona, in programma sabato 4 aprile. C'è ottimismo per Solomon, Lezzerini e Mandragora. La speranza del tecnico è quella di averli a disposizione già tra dieci giorni.

Fa eccezione il lungodegente Lamptey, operato al crociato dopo l'infortunio a settembre nella prima partita contro il Como, poi persa in rimonta 2-1 dagli allora uomini di Pioli. Il ghanese ex Brighton è ancora piuttosto indietro con il rientro. Deve, infatti, ancora iniziare la fase di recupero sul campo.

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