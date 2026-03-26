Questa sera a Bergamo l'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord. In tribuna ci sarà anche Isabel, la mamma di Moise Kean. Sul Corriere Fiorentino troviamo le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Mamma Kean: “Ho sognato Mosè, la sua nascita è stata un miracolo”
Corriere Fiorentino
Mamma Kean: “Ho sognato Mosè, la sua nascita è stata un miracolo”
Mamma Isabel sarà a Bergamo stasera in occasione di Italia-Irlanda del Nord per tifare Kean e racconta come ha deciso di chiamarlo Moise
Io lo chiamo Mosè perché la sua nascita è stata un miracolo. I dottori mi dissero che dopo suo fratello Giovanni non avrei potuto avere altri figli, ma una notte ho sognato Mosè, era venuto per aiutarmi e quattro mesi dopo sono rimasta nuovamente incinta.
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