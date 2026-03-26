Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su De Gea: “Esce poco tra i pali, ma sta ritrovando brillantezza”

La Nazione

Nazione su De Gea: “Esce poco tra i pali, ma sta ritrovando brillantezza”

Nazione su De Gea: “Esce poco tra i pali, ma sta ritrovando brillantezza” - immagine 1
"Il suo campionato non è stato esaltante. Rispetto al girone d'andata della scorsa stagione ha fatto un paio di passi indietro"
Redazione VN

La Nazione ha evidenziato la stagione di David De Gea. Tra critiche e stagione sottotono, nel finale di stagione si sta rivedendo il portiere della scorsa stagione:

Il suo campionato non è stato esaltante. Rispetto al girone d'andata della scorsa stagione ha fatto un paio di passi indietro. Ma si è preso la responsabilità della fascia e ci ha messo la faccia. Esce poco dai pali, in porta però sta tornando brillante.

Leggi anche
Repubblica: “Kean e le cene con Gattuso. Vanoli osserva, Firenze spera”
Mamma Kean: “Ho sognato Mosè, la sua nascita è stata un miracolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA