La Nazione ha evidenziato la stagione di David De Gea. Tra critiche e stagione sottotono, nel finale di stagione si sta rivedendo il portiere della scorsa stagione:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su De Gea: “Esce poco tra i pali, ma sta ritrovando brillantezza”
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Nazione su De Gea: “Esce poco tra i pali, ma sta ritrovando brillantezza”
"Il suo campionato non è stato esaltante. Rispetto al girone d'andata della scorsa stagione ha fatto un paio di passi indietro"
Il suo campionato non è stato esaltante. Rispetto al girone d'andata della scorsa stagione ha fatto un paio di passi indietro. Ma si è preso la responsabilità della fascia e ci ha messo la faccia. Esce poco dai pali, in porta però sta tornando brillante.
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