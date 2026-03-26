Repubblica: “Kean e le cene con Gattuso. Vanoli osserva, Firenze spera”

Nelle scorse settimane Gattuso e Kean si sono visti e sentiti spesso. L'attaccante ha ribadito al ct che per la nazionale ci sarà sempre

Redazione VN 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 10:04)

Repubblica Firenze si concentra su Moise Kean, impegnato stasera a Bergamo con la nazionale italiana contro l'Irlanda del Nord. In ballo c'è il pass per il mondiale. Un appuntamento cerchiato in rosso dall'attaccante ormai da diverse settimane nonostante i problemi alla tibia.

La scorsa settimana in Polonia, al rientro tra i convocati dopo alcune partite saltate e un programma personalizzato di recupero, la sostituzione a gara in corso - si legge sul quotidiano - era stata vissuta dall’attaccante con molta polemica, non per mancanza di rispetto nei confronti di Vanoli ma per paura di non essere poi in forma per il doppio confronto in azzurro. La partita di domenica con l’Inter invece, vissuta, con lo smalto dei giorni migliori ha confermato i progressi. Con i nerazzurri Kean ha protetto palla, ha tenuto impegnato da solo la difesa di Chivu, ha ridato quella sensazione di forza fisica ammirata nel primo anno a Firenze.

Repubblica Firenze aggiunge che nelle scorse settimane Kean e Gattuso si sono visti a cena e sentiti più volte. Il Ct gli ha confermato la sua centralità nel progetto azzurro, mentre il giocatore ha ribadito all'allenatore la voglia di esserci sempre per la nazionale.

Sullo sfondo Vanoli, pronto la settimana prossima a riabbracciare Moise con un carico di sorrisi, nella speranza che i gol siano serviti all’Italia e, di riflesso, per il finale di stagione anche alla Fiorentina. Kean pur mancando nell’ultimo periodo resta comunque tra i migliori marcatori del 2026. Le nove reti finora realizzate però non sono un bottino degno di chi lo scorso anno ha rinnovato il proprio contratto a cinque milioni l’anno diventando il più pagato della rosa. Ragion per cui, finita l’avventura in azzurro di queste due settimane, Kean dovrà svoltare con la Fiorentina, in campionato, verso la salvezza e in Conference, verso un trofeo che sarebbe comunque straordinario.