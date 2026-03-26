Gazzetta: “Solomon un valore aggiunto. Vanoli l’ha capito subito”

Gazzetta su Manor Solomon

Redazione VN 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 09:52)

Manor Solomon ha lasciato la Fiorentina in piena zona rossa e l'ha ritrovata quintultima, con due punti di vantaggio sulla terzultima, la Cremonese. Se il campionato finisse oggi la Viola sarebbe salva ma ci sono ancora davanti otto giornate, che la squadra dovrà utilizzare per mettere in cassaforte il risultato. A cominciare dalla prossima sfida col Verona, 11 punti in meno e poche sperarze di restare in A, sulla carta l'opportunità migliore per aumentare il vantaggio su Cremonese e Lecce.

«Solomon aggiunge qualità - ha detto di lui Vanoli - riceve palla e sa cosa fare. Ci serviva un giocatore con le sue caratteristiche, anche per variare Gudmundsson e spostarlo un po' più dentro il campo».

L'israeliano può giocare sia a destra sia a sinistra, salta l'uomo e crea la superiorità numerica in area, dribbla e crossa. Un valore aggiunto per il tecnico, che ha capito subito le potenzialità dell'esterno, promuovendolo titolare dopo quattro apparizioni a gara in corso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.