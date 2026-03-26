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Repubblica

Pazzini sulle difficoltà della Fiorentina: “Le aspettative alte creano ansia”

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L'ex viola spiega le difficoltà della Fiorentina
Redazione VN

Intervistato dall'edizione nazionale di Repubblica, l'ex viola Giampaolo Pazzini ha parlato brevemente anche della Fiorentina e delle difficoltà vissute dalla squadra gigliata in questa travagliata stagione:

Partire con aspettative alte crea ansia. Sono bastati i primi risultati negativi a fare crollare tutto. E' difficile cominciare con obiettivi ambiziosi e doversi ridimensionare in corsa, rischiando di fallire. Ne sa qualcosa anche la nazionale in anni recenti. Ma ormai la lezione è imparata. Oggi abbiamo tutto quel che serve per farci valere.

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