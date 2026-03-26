Gazzetta: “Ecco come sta Manor Solomon e quando lo vedremo in campo”

Manor Solomon è stato un arcobaleno dopo la tempesta: arrivato a gennaio dal Tottenham via Villarreal - dove aveva giocato negli ultimi sei mesi - si è presentato al popolo della Fiorentina con 2 gol in 11 presenze tra campionato e Conference League, prima di fermarsi contro lo Jagiellonia per una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra.