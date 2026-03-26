Il Corriere Fiorentino si sofferma anche sul futuro di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha in mente solo due obiettivi adesso, poi a fine stagione, ci sarà tutto il tempo per decidere cosa fare:
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VIOLA NEWS news viola stampa Futuro Kean, CorFio: “L’attaccante adesso ha in testa solo due obiettivi”
Corriere Fiorentino
Futuro Kean, CorFio: “L’attaccante adesso ha in testa solo due obiettivi”
Moise Kean si prende in mano Fiorentina e Italia
Kean-Retegui, una coppia strana ma efficace, la loro, capace di segnare 9 reti (5 l’oriundo, 4 Moise) e di trovare un’intesa difficilmente ipotizzabile trattandosi di due centravanti puri. Un rapporto, quello tra la Nazionale e il bomber viola, che sta tutto nei numeri. In 24 presenze infatti (e 1.105’ giocati), Kean ha messo insieme 11 gol. Uno ogni 100’ e gli ultimi in quattro gare consecutive. Soltanto in tre prima di lui (Riva, Bettega, Inzaghi) ci erano riusciti. Il suo obiettivo insomma è continuare, portare l’Italia al Mondiale, e ripresentarsi a Firenze per salvare la Fiorentina. Il resto, si vedrà. Perché una cosa è certa: tingersi di gloria con la maglia azzurra cancellerebbe un’annata tremendamente difficile e tornerebbe a far parlare di lui come uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lui lo sa, e stasera davanti a mamma Isabel vuole mostrarlo al mondo.
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