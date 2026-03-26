Nazione: “Fiorentina e il lavoro di Vanoli. Quello che funziona e dove migliorare”

La Nazione sulla stagione della Fiorentina

Redazione VN 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 08:04)

La stagione della Fiorentina è stata caratterizzata da alti e bassi, rendendo difficile avere certezze fin dall’inizio. In questo contesto, alcuni giocatori hanno sorpreso, in particolare Fabiano Parisi, diventato un elemento chiave nonostante giochi in una posizione non sua. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità lo ha reso uno dei più difficili da sostituire, dimostrando una crescita significativa nel corso dell’annata.

La partita contro l’Inter ha evidenziato i progressi della squadra: maggiore fiducia nei propri mezzi, più qualità nel palleggio e un atteggiamento tattico più coraggioso. Dopo un avvio incerto, la Fiorentina ha alzato il baricentro e mostrato una mentalità più offensiva, anche per la necessità di recuperare lo svantaggio. Tuttavia, è emerso il limite tra una squadra con buona personalità e una davvero grande: negli ultimi minuti, con l’Inter sbilanciata, i viola hanno dato l’impressione di poter vincere senza però riuscirci.

Nel finale, la paura di perdere punti ha prevalso, portando a scelte più conservative che hanno rischiato di compromettere quanto di buono fatto. È proprio in questi momenti che la Fiorentina deve crescere, sviluppando maggiore cattiveria e mentalità vincente. Nonostante ciò, sono arrivate indicazioni positive a livello individuale: Parisi, Fagioli, Ranieri e Ndour si stanno affermando come punti di riferimento, in attesa del pieno contributo di Kean e soprattutto Gudmundsson, ancora alla ricerca della sua migliore versione. Lo scrive la Nazione.