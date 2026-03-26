CorSport: “Mandragora ha fatto di tutto per esserci con l’Inter”. E adesso?

Mandragora e la corsa contro il tempo

Redazione VN 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 08:42)

Rolando Mandragora è stato costretto a fermarsi per un problema al polpaccio che lo tormentava da alcuni giorni, saltando la sfida contro l’Inter. Il centrocampista viola ha provato fino all’ultimo a recuperare, ma il dolore si è rivelato troppo intenso, costringendolo alla tribuna senza neppure la possibilità di andare in panchina. Un’assenza pesante per la Fiorentina nell’ultimo impegno prima della sosta.

Il fastidio muscolare non è nuovo: già nella partita di Conference League contro il Rakow, Mandragora era stato gestito con estrema cautela, entrando solo nei minuti finali. Lo staff tecnico, guidato da Paolo Vanoli, aveva cercato di preservarlo in vista del match di campionato contro l’Inter, ma nonostante gli sforzi del giocatore, il recupero non è stato possibile.

La pausa per le Nazionali arriva quindi al momento giusto, permettendo a Mandragora di recuperare con calma e puntare al rientro per la trasferta di Verona del 4 aprile. La sua importanza per la squadra è evidente: con sette gol stagionali è tra i migliori marcatori della Fiorentina e uno dei giocatori più utilizzati. L’obiettivo è riaverlo al massimo della condizione il prima possibile. Il Corriere dello Sport.