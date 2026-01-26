Viola News
La Nazione

Dragusin, ci ripensi? Nazione: “Paratici sta pressando il ragazzo, Roma saltata”

Radu Dragusin
La Fiorentina vuole Dragusin
Paolo Vanoli ha confermato dopo la gara col Cagliari la necessità per la Fiorentina di intervenire in difesa, indipendentemente dall’errore di Comuzzo. Dopo le partenze di Pablo Marí e Viti, serve comunque un centrale in più. La ricerca va avanti da settimane e diversi nomi sono stati scartati, mentre sullo sfondo resta Diogo Leite, mancino dell’Union Berlino con contratto in scadenza a giugno, profilo appetibile anche per altri club.

Per anticiparne l’arrivo, però, servirebbe un esborso economico per convincere i tedeschi. Non si escludono sorprese: la Fiorentina potrebbe puntare su un “Mister X mai emerso mediaticamente, ma resta aperta anche la questione Radu Dragusin. Il difensore, depennato tempo fa, è ancora in cerca di una squadra che gli garantisca continuità dopo l’operazione al ginocchio, con rapporti noti tra Tottenham, Paratici e il giocatore.

La trattativa con la Roma sembrava chiusa, ma si è poi arenata definitivamente. Nelle ultime ore Dragusin è stato proposto anche al Milan, mentre cresce la sensazione che l’opzione viola possa tornare d’attualità a fine mercato. Paratici e Goretti potrebbero attendere di chiarire il suo futuro prima di affondare su altri profili, nonostante le parole dell’agente («La Fiorentina non sarebbe la soluzione giusta per lui»): nel calciomercato, in quindici giorni, tutto può cambiare. Lo scrive La Nazione. 

