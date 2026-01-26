Dragusin, ci ripensi? Nazione: “Paratici sta pressando il ragazzo, Roma saltata”

Per anticiparne l’arrivo, però, servirebbe un esborso economico per convincere i tedeschi. Non si escludono sorprese: la Fiorentina potrebbe puntare su un “Mister X” mai emerso mediaticamente, ma resta aperta anche la questione Radu Dragusin. Il difensore, depennato tempo fa, è ancora in cerca di una squadra che gli garantisca continuità dopo l’operazione al ginocchio, con rapporti noti tra Tottenham, Paratici e il giocatore.

La trattativa con la Roma sembrava chiusa, ma si è poi arenata definitivamente. Nelle ultime ore Dragusin è stato proposto anche al Milan, mentre cresce la sensazione che l’opzione viola possa tornare d’attualità a fine mercato. Paratici e Goretti potrebbero attendere di chiarire il suo futuro prima di affondare su altri profili, nonostante le parole dell’agente («La Fiorentina non sarebbe la soluzione giusta per lui»): nel calciomercato, in quindici giorni, tutto può cambiare. Lo scrive La Nazione.