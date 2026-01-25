Un brutto scivolone, inatteso e improvviso, che complica nuovamente il quadro salvezza. La Fiorentina cade per la prima volta nel 2026 e interrompe al Franchi la striscia positiva che aveva riacceso le speranze: contro il Cagliari finisce 2-1, al termine di una gara nervosa e mal gestita. La squadra di Vanoli paga l’assenza di Kean e fatica a scardinare l’organizzazione tattica degli ospiti, bravi con Pisacane a limitare Fagioli e a spegnere ritmo e qualità della manovra viola. Il match si indirizza dopo mezz’ora, quando Palestra supera Gosens in velocità e serve Kilicsoy, lasciato libero in area per lo 0-1.
la Repubblica
Rep: “Un brutto scivolone, partita nervosa e mal gestita. L’assenza di Kean pesa”
Nella ripresa l’episodio che decide la gara: l’ingresso di Fabbian coincide con un errore in uscita che spalanca la strada allo 0-2, firmato ancora da Palestra. La reazione viola arriva con Brescianini, che riapre il match su cross di Dodò e sfiora anche il pareggio, salvato sulla linea da Mina, ma il forcing finale resta confuso e poco incisivo, nonostante il maxi recupero. Una sconfitta che complica i prossimi impegni ma non incrina il clima: A fine gara la Curva Fiesole incita Vanoli e i suoi, mentre lo stadio applaude lo sforzo fino all’ultimo. Uno spirito di unità che rappresenta l’ossigeno migliore per ripartire, riordinare la corsa salvezza e lasciarsi alle spalle uno scivolone evitabile, proprio nella serata che avrebbe dovuto regalare un altro ricordo felice al presidente Commisso. Lo scrive La Repubblica.
