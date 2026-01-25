Rep: “Un brutto scivolone, partita nervosa e mal gestita. L’assenza di Kean pesa”

Un brutto scivolone, inatteso e improvviso, che complica nuovamente il quadro salvezza. La Fiorentina cade per la prima volta nel 2026 e interrompe al Franchi la striscia positiva che aveva riacceso le speranze: contro il Cagliari finisce 2-1, al termine di una gara nervosa e mal gestita. La squadra di Vanoli paga l’assenza di Kean e fatica a scardinare l’organizzazione tattica degli ospiti, bravi con Pisacane a limitare Fagioli e a spegnere ritmo e qualità della manovra viola. Il match si indirizza dopo mezz’ora, quando Palestra supera Gosens in velocità e serve Kilicsoy, lasciato libero in area per lo 0-1.