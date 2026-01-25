CorSport: “Ranieri via solo a una condizione”. Il punto sulle cessioni

Viola News
Fiorentina, si vende?
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina. Da Ranieri a Kouamè, Fabio Paratici vuole sfoltire la rosa:

 In parallelo la Fiorentina dovrà pensare alle uscite. Luca Ranieri finirà sul mercato solo se la dirigenza riterrà di poter ingaggiare due difensori. E in ogni caso la richiesta sarebbe di almeno 8 milioni. Il contratto del calciatore scadrà nel 2028. Guadagna 1,2 milioni a stagione. Hans Nicolussi Caviglia aspetta una seconda offerta del Cagliari: la prima è stata rifiutata dal Venezia, proprietario del suo cartellino. Abdelhamid Sabiri è stato sondato dal Genoa. Su Christian Kouame ci sono Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona. Ma per il momento nessuno si è ancora mosso con concretezza.

