Il Corriere dello Sport fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina. Da Ranieri a Kouamè, Fabio Paratici vuole sfoltire la rosa:
CorSport: “Ranieri via solo a una condizione”. Il punto sulle cessioni
Fiorentina, si vende?
In parallelo la Fiorentina dovrà pensare alle uscite. Luca Ranieri finirà sul mercato solo se la dirigenza riterrà di poter ingaggiare due difensori. E in ogni caso la richiesta sarebbe di almeno 8 milioni. Il contratto del calciatore scadrà nel 2028. Guadagna 1,2 milioni a stagione. Hans Nicolussi Caviglia aspetta una seconda offerta del Cagliari: la prima è stata rifiutata dal Venezia, proprietario del suo cartellino. Abdelhamid Sabiri è stato sondato dal Genoa. Su Christian Kouame ci sono Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona. Ma per il momento nessuno si è ancora mosso con concretezza.
