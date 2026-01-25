Continua l'analisi della Gazzetta dello Sportdopo la sconfitta della Fiorentina di Paolo Vanoli contro il Cagliari di Pisacane:
Gazzetta: "Solomon si sveglia tardi. Gudmundsson punge, ma ha tante pause"
In questo contesto, la partita di dominio impostata e voluta da Vanoli trova bloccati i varchi per l'area del Cagliari, che stringe le due linee davanti a Caprile. Alla Viola manca sempre la rifinitura, per precisione e per tempi della giocata. Gudmundsson punge in avvio - destro a lato - e dopo il primo vantaggio sardo, con un incursione che Caprile respinge. Ma ha tante pause. Incassato lo 0-2, Vanoli mette Harrison terzino da spinta a sinistra per accentrare Gud. Ma le cose migliori arrivano a destra con le combinazioni tra Dodo e Solomon: da li vengono create le occasioni per Brescianini. Ma l'israeliano non ne ha per 90' e con la sua sostituzione l'ala destra, dove si sposta Harrison, perde quota. Il Cagliari asserragliato rosicchia secondi, ottiene abnegazione da chi entra e da chi resta dentro: sostanza sempre, qualità quando serve.
