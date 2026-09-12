L'attaccante greco del Como sul compagno di reparto Moise Kean

Redazione VN
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Douvikas, attaccante del Como, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando il suo compagno di reparto ed ex viola Moise Kean:

Il mister ha dimostrato di sapere come gestire la squadra. Io e Moise siamo concentrati sul Como e sono veramente felice che un giocatore così forte sia arrivato a lottare con noi, servirà l'apporto di tutti.

Sulle caratteristiche

Siamo entrambi fisici e cerchiamo la profondità ma abbiamo caratteristiche diverse. Possiamo giocare insieme proprio perché ci completiamo.
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