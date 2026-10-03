Mario Donatelli, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato i temi principali in casa viola:

"Senza togliere nulla a Fabio Grosso, Vanoli aveva fatto un ottimo campionato la scorsa stagione. Aveva preso una squadra con problemi ovunque, e lui piano piano ha riaddrizzato la baracca. In base a questo, Vanoli avrebbe meritato una conferma. Probabilmente Paratici aveva in mente un altro tipo di calcio, e conosceva bene Grosso. La squadra è quasi tutta nuova, e questi giovani hanno bisogno di tempo.

Il momento: "La squadra è allenabile chiaramente. Probabilmente Grosso intendeva altre cose, le caratteristiche dei giocatori non erano idonee al suo gioco. Col Genoa si potrebbe parlare di scontro salvezza, entrambe hanno fatto pochi punti. Giocare a Genova non è mai semplice, legata sicuramente a molti episodi. Chi perde a Marassi potrebbe avere certe conseguenze. Probabilmente Mandragora non rientrava nei progetti della Fiorentina, anche se rimane sempre un ottimo giocatore. Gudmundsson è un giocatore molto particolare, ma non era più funzionale."