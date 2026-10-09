"Non mi piace fare nomi, però da amante dei gol belli colgo l'occasione per fare i complimenti a Ndour"

Redazione VN
Ndour nazionale

VIDEO - Il gol di Ndour sulla tv polacca: il telecronista resta senza parole!

Antonio "Totò" Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, ha parlato dell'Under21 di Silvio Baldini. Alla Gazzetta dello Sport, arrivano i complimenti a Ndour:

Chi è il suo preferito tra gli azzurrini di Baldini?

«La squadra. Perché grazie a Silvio l'Under 21 è organizzata come una squadra di club. Non sono stupito: parliamo di un tecnico innovativo, che sa parlare al cuore dei giovani. Baldini era avanti già negli anni Duemila. Non mi piace fare nomi, però da amante dei gol belli colgo l'occasione per fare i complimenti a Ndour: fantastico il gol e ancora di più l'esuberanza mostrata nel provarci»
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