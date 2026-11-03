Franco Mastantuono ci era andato vicino in tante occasione, ma ieri è finalmente tornato al gol, dopo la tripletta al Venezia. L'argentino anche ieri ha offerto una prestazione completa, con qualche errore che però denotano la sua volontà, quella di provarci sempre. Un gol di pregevole fattura, con l'ex Real che ha tenuto il pallone basso, coordinandosi perfettamente.

Rimanendo in tema Real Madrid. Anche il quotidiano AS ha evidenziato come Mastantuono sia il trascinatore della squadra. Il gol di ieri è stato definito dai colleghi spagnoli come un gol alla Toni Kroos, quelle reti dal limite dell'area che il tedesco aveva perfezionato negli anni.