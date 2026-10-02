Oggi è prevista una sola sessione di allenamento
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La Fiorentina torna al lavoro oggi al Viola Park con una sola sessione in programma. La squadra si ritroverà in mattinata, mentre nel pomeriggio Vanoli concederà ai suoi un momento di pausa. Nel frattempo proseguono i rientri dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: Beto è atteso domani a Bagno a Ripoli, ma non sarà coinvolto nell’amichevole in famiglia contro una delle formazioni giovanili viola.
Per quanto riguarda gli altri rientri, Inao Oulai tornerà a disposizione dello staff tecnico a partire da lunedì. Il gruppo continuerà quindi a ricomporsi gradualmente nei prossimi giorni, in vista della ripresa degli impegni ufficiali e del ritorno in campo della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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