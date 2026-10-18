Per il Napoli di Max Allegri questo è stato un inizio di stagione col freno a mano tirato. Il ko di Venezia ha mandato in crisi l'ambiente azzurro, e le voci sul tecnico ex Milan non accennano a placarsi. Aurelio De Laurentiis si è schierato dalla parte del suo allenatore, ribandendo la piena fiducia in Allegri.

Come scrive Il Mattino, il patron azzurro si è infuriato nel post gara con Dazn. L'emittente streaming dopo la sfida del Penzo, ha lanciato un sondaggio sul futuro di Allegri. Un sondaggio che non è piaciuto a De Laurentiis, che sta tentando di tenere unito il gruppo.