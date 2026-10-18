La Fiorentina continua a seguire Beltran del River Plate. Gli argentini vogliono trattenere il loro portiere
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Santiago Beltran si sta mettendo in luce tra i pali del River Plate. La Fiorentina è una delle squadre europee che si sono interessate al ragazzo, ma i Millonarios stanno trattando il rinnovo di contratto. Come scrive TycSports, l'attuale accordo scadrà a dicembre 2027. Nelle ultime ore si sarebbe tenuto un incontro per discutere di un potenziale nuovo contratto.
Secondo l'emittente, le parti avrebbero compiuto dei passi in avanti in tal senso. L'idea sarebbe quella di rinnovare fino al 2030, inserendo una clausola monstre da 100 milioni di dollari.
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