Crollo viola, il flop del 3-5-2: con la difesa a quattro punti triplicati

L’analisi della Gazzetta sulla crisi viola: il ritorno alla difesa a tre è costato carissimo in termini di punti e gol subiti

Redazione VN 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 09:30)

Nonostante l’avvilente sconfitta di Udine che tiene la viola zavorrata al terzultimo posto, i bookmaker concedono ancora un briciolo di fiducia: Lecce e Cremonese restano le favorite per la retrocessione insieme a Pisa e Verona. È una magra consolazione per una squadra che ha collezionato13 sconfitte in 27 giornate e che, proprio quando sembrava uscita dalle sabbie mobili con due successi di fila, è ripiombata nel buio. La società ha ribadito fiducia a Vanoli, ma squadra e allenatore restano nel mirino per atteggiamento e scelte.

Il fallimento della difesa a tre: i numeri — La Gazzetta dello Sport analizza duramente il ritorno al 3-5-2, definito una scelta "condivisa tra tecnico e società" per inserire Rugani (fermo da dicembre) e gestire le assenze di Dodo e Solomon. Tuttavia, i numeri condannano questo sistema di gioco: con la difesa a tre, solo 6 punti conquistati (0 vittorie) e ben 30 reti subite. Con la linea a quattro (4-3-3 o 4-1-4-1), 18 punti e solo 12 gol subiti. In totale, la Fiorentina ha incassato 42 reti in Serie A (quartultima peggior difesa), con una preoccupante fragilità sui calci piazzati (13 gol subiti totali) e nel gioco aereo (10 reti incassate di testa).

Emergenza verso il Parma — In vista della sfida decisiva contro il Parma, Vanoli recupera Dodo dalla squalifica, ma perde Parisi. Ancora out Solomon (lesione al retto femorale, rientrerà dopo la sosta), mentre restano precarie le condizioni di Gudmundsson, apparso in difficoltà fisica nonostante i 90 minuti giocati a Udine. Sullo sfondo rimane l'impegno europeo del 12 marzo contro il Rakow, ma la priorità assoluta è il campionato.

Per invertire la rotta, Vanoli potrebbe tornare alla difesa a quattro, schierando Gosens a sinistra (nonostante la mascella fratturata, giocherà con una maschera protettiva) e il tridente davanti. Più che la tattica, però, la Gazzetta sottolinea come serviranno carattere e personalità: i giocatori devono capire che il rischio retrocessione è reale.