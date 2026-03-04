Quindici giorni di fuoco, che decideranno il prossimo futuro della Fiorentina. Fra l'8 e il 22 marzo, scrive La Nazione, arriverà l'epilogo e non è una frase fatta. Innanzitutto il campionato, poi la Conference se sarà un obiettivo alla portata. Due fronti diversi ma che sono tornati entrambi in discussione con lo stesso fil rouge: due sconfitte chiare e certificate dal campo, due brutte figure. Altro che guarigione, la Fiorentina è ancora in alto mare.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa I 15 giorni chiave della Fiorentina: a marzo si decide tutta la stagione
La Nazione
I 15 giorni chiave della Fiorentina: a marzo si decide tutta la stagione
Dall'8 al 22 marzo saranno giorni decisivi per la stagione della Fiorentina, che si deciderà fra campionato ed Europa.
Il calendario—
Ora ci saranno tre partite di campionato: Parma e Inter in casa e la trasferta di Cremona, quindi il doppio confronto contro i polacchi del Rakow. Obiettivo arrivare alla sosta almeno con un obiettivo raggiunto, possibilmente quello della salvezza raggiunta. Difficile avere già la matematica a otto gare dalla fine, ma 6 punti negli scontri diretti aiuterebbero non poco. E l'Europa? Possibile che si pensi ad altro, con una gestione della rosa più oculata: ora conta solo fare quadrato verso il Parma. Rientrerà Dodo ma mancherà Parisi, sarà fuori anche Kean.
© RIPRODUZIONE RISERVATA