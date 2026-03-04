I 15 giorni chiave della Fiorentina: a marzo si decide tutta la stagione

Viola News
Dall'8 al 22 marzo saranno giorni decisivi per la stagione della Fiorentina, che si deciderà fra campionato ed Europa.
Quindici giorni di fuoco, che decideranno il prossimo futuro della Fiorentina. Fra l'8 e il 22 marzo, scrive La Nazione, arriverà l'epilogo e non è una frase fatta. Innanzitutto il campionato, poi la Conference se sarà un obiettivo alla portata. Due fronti diversi ma che sono tornati entrambi in discussione con lo stesso fil rouge: due sconfitte chiare e certificate dal campo, due brutte figure. Altro che guarigione, la Fiorentina è ancora in alto mare.

Il calendario

Ora ci saranno tre partite di campionato: Parma e Inter in casa e la trasferta di Cremona, quindi il doppio confronto contro i polacchi del Rakow. Obiettivo arrivare alla sosta almeno con un obiettivo raggiunto, possibilmente quello della salvezza raggiunta. Difficile avere già la matematica a otto gare dalla fine, ma 6 punti negli scontri diretti aiuterebbero non poco. E l'Europa? Possibile che si pensi ad altro, con una gestione della rosa più oculata: ora conta solo fare quadrato verso il Parma. Rientrerà  Dodo ma mancherà Parisi, sarà fuori anche Kean.

