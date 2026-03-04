I 15 giorni chiave della Fiorentina: a marzo si decide tutta la stagione

Quindici giorni di fuoco, che decideranno il prossimo futuro della Fiorentina. Fra l'8 e il 22 marzo, scrive La Nazione, arriverà l'epilogo e non è una frase fatta. Innanzitutto il campionato, poi la Conference se sarà un obiettivo alla portata. Due fronti diversi ma che sono tornati entrambi in discussione con lo stesso fil rouge: due sconfitte chiare e certificate dal campo, due brutte figure. Altro che guarigione, la Fiorentina è ancora in alto mare.