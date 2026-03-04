Quattro ex bacchettano la difesa: “Troppo morbida, non sa come si lotta”

Mario Faccenda—
La maggior parte dei ragazzi non sa cosa voglia dire lottare punto a punto e non mi sembra che questo gruppo si adatti alle difficoltà della stagione. Bisogna migliorare in difesa, evitando di proiettarsi in avanti e puntando sull'esperienza. Rugani? Ha avuto una serata storta, ma contro di lui leggo troppa cattiveria. Ha tutto per riprendersi.
Roberto Ripa—
La squadra aveva ritrovato una sua certezza con la difesa a quattro. Perché cambiare? Giro palla stucchevole, gli avversari entrano troppo facilmente. Mancava Dodo? C'erano tanti altri modi per sostituirlo, spostando Parisi o mettendo Pongracic e Ranieri centrali. Rugani non giocava da tempo e quella di Udine era una gara spartiacque.
Tomas Ujfalusi—
Sono sicuro che la Fiorentina si salverà, ha valori tecnici superiori alle altre, solo che molti dei giocatori non sono abituati a soffrire. Ce la faremo, nel campionato del centenario tornerò al Franchi per vedere la Serie A.
