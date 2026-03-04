Quattro ex bacchettano la difesa: “Troppo morbida, non sa come si lotta”

Il Corriere Fiorentino riparte dalla fotografia del momento della Fiorentina, una squadra in decisa difficoltà soprattutto in difesa. L'analisi dei numeri della retroguardia di Vanoli è impietosa ed è reduce da sette reti incassate contro due avversarie non certo eccezionali. A ogni palla buona o calcio piazzato i tifosi tremano e il quotidiano ha chiesto ad alcuni ex un parere sulla questione.