Nazione: “L’emergenza di Vanoli e quel jolly chiamato Fabiano Parisi”

Con Albert Gudmundsson e Moise Kean a completare il reparto offensivo, sulla destra agirà Harrison. Anche qui i dubbi sono minimi: Fabiano Parisi è destinato a partire da terzino sinistro. Robin Gosens potrebbe essere convocato con una mascherina protettiva, ma arriva dalla gara complicata di giovedì sera e non è al massimo della brillantezza. Guardando oltre Udine, con il graduale reinserimento del tedesco, Parisi potrà tornare a dare supporto anche agli esterni offensivi.