Con Albert Gudmundsson e Moise Kean a completare il reparto offensivo, sulla destra agirà Harrison. Anche qui i dubbi sono minimi: Fabiano Parisi è destinato a partire da terzino sinistro. Robin Gosens potrebbe essere convocato con una mascherina protettiva, ma arriva dalla gara complicata di giovedì sera e non è al massimo della brillantezza. Guardando oltre Udine, con il graduale reinserimento del tedesco, Parisi potrà tornare a dare supporto anche agli esterni offensivi.
Nazione: “L’emergenza di Vanoli e quel jolly chiamato Fabiano Parisi”
Sulla formazione da opporre ai friulani, in casa Fiorentina non sembrano esserci grandi incertezze. Davanti a David de Gea — vista anche l’assenza di Lezzerini, fermo per una lesione di primo grado al retto femorale — la linea difensiva sarà composta da Fortini (con Dodô squalificato), Marin Pongračić, Luca Ranieri e Parisi.
A centrocampo spazio al terzetto formato da Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Marco Brescianini. In avanti, il tridente sarà composto da Harrison, Kean e Gudmundsson, chiamati a garantire qualità e concretezza contro l’Udinese. Lo scrive la Nazione.
