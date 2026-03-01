CorSport: “Il compleanno di Kean e gli auguri di Zaniolo. Che incrocio a Udine”

Moise Kean ha compiuto ieri 26 anni e tra i tanti messaggi d'auguri arrivati al numero venti della Fiorentina ci sono anche quelli di un suo ex compagno, in viola e in azzurro, che sfiderà domani. Si tratta di Nicolò Zaniolo, numero dieci dell'Udinese, un passato nelle giovanili della Fiorentina e una parentesi di nuovo a Firenze a inizio 2025.