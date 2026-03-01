CorSport: “Il compleanno di Kean e gli auguri di Zaniolo. Che incrocio a Udine”

Moise Kean ha compiuto ieri 26 anni e tra i tanti messaggi d'auguri arrivati al numero venti della Fiorentina ci sono anche quelli di un suo ex compagno, in viola e in azzurro, che sfiderà domani. Si tratta di Nicolò Zaniolo, numero dieci dell'Udinese, un passato nelle giovanili della Fiorentina e una parentesi di nuovo a Firenze a inizio 2025.
La Fiorentina si affida a Kean
Il classe '99 ha condiviso ieri sul suo profilo instagram una foto d'annata che lo ritrae con Kean, con scritto «Tanti auguri Moise, ti voglio bene». I due sono amici già dai tempi delle Nazionali giovanili, domani saranno avversari, almeno per novanta minuti.
Un sabato di festa per Kean: mentre il centravanti viola stava preparando la trasferta di Udine, è uscito il suo nuovo singolo, Moh Way, parafrasando il titolo, "Alla maniera di Moise", ennesima produzione musicale di un calciatore che già da tempo dà sfogo col rap alla sua vena artistica, firmandosi Kmb. Lo scrive il Corriere dello Sport.
