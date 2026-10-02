Paolo Vanoli continua con le doppie sedute per migliorare le condizioni atletiche dei suoi giocatori

Redazione VN
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

VIDEO - Francia-Italia, probabili formazioni: conferma per Fagioli?

La Fiorentina continua a lavorare a pieno ritmo durante la pausa dedicata alle Nazionali. Anche ieri la squadra ha svolto una doppia seduta, con Paolo Vanoli che ha insistito in particolare sull’intensità e sulla preparazione atletica. L’obiettivo dello staff viola è sfruttare questa lunga sosta per migliorare la condizione fisica del gruppo e presentarsi alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni possibili.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Arthur Atta è infatti tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e, al momento, sembra aver guadagnato posizioni nelle gerarchie di Vanoli. Il centrocampista appare in vantaggio su Pedro Gonçalves per una maglia da titolare nella prossima gara contro il Genoa. A Marassi, dunque, Atta potrebbe essere schierato dal primo minuto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Atta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti