Paolo Vanoli continua con le doppie sedute per migliorare le condizioni atletiche dei suoi giocatori
VIDEO - Francia-Italia, probabili formazioni: conferma per Fagioli?
Buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Arthur Atta è infatti tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e, al momento, sembra aver guadagnato posizioni nelle gerarchie di Vanoli. Il centrocampista appare in vantaggio su Pedro Gonçalves per una maglia da titolare nella prossima gara contro il Genoa. A Marassi, dunque, Atta potrebbe essere schierato dal primo minuto. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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