Dopo la vittoria sul Sassuolo, martedì la Fiorentina ha svolto una seduta di scarico al Viola Park, con lavoro individuale per i giocatori impiegati a Reggio Emilia. Mercoledì di riposo per tutto il gruppo, poi giovedì riprenderanno gli allenamenti e saranno rivalutate le condizioni di Luca Ranieri, alle prese da oltre tre settimane con un problema al piede rimediato a Genova. Marin Pongracic si rivedrà dopo la sosta, mentre l’uscita anticipata di Alieu Njie al Mapei è stata precauzionale, anche alla luce dell’ammonizione già ricevuta.

Durante la sosta Franco Mastantuono risponderà alla convocazione di Lionel Scaloni per la prima Argentina del dopo Messi. Impegni con la nazionale anche per Beto, convocato dalla Guinea-Bissau.

Prima della pausa c’è la Juventus, attesa domenica alle 20.45 in un Franchi che si avvia verso il tutto esaurito, con circa 23 mila spettatori. Da giovedì Paolo Vanoli proverà l’undici anti-Juve partendo dai punti fermi delle ultime gare. Tra questi il capitano David De Gea, che contro il Sassuolo ha raggiunto le 100 presenze ufficiali con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.