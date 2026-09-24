La Fiorentina cura i dettagli tra le mura del Viola Park
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La Fiorentina è tornata ieri ad allenarsi al Viola Park dopo il riposo concesso da Paolo Vanoli. La squadra ha svolto una doppia seduta, con lavoro tecnico al mattino e allenamento sul campo nel pomeriggio, in vista della ripresa del campionato: sabato 10 ottobre alle 15, contro il Genoa a Marassi.
Vanoli ha previsto una doppia seduta anche per oggi. Nelle prossime due settimane il tecnico lavorerà sulla fluidità del gioco e sull’intesa tra i giocatori, cercando di consolidare i meccanismi della squadra.
La sosta servirà anche ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves per ritrovare la condizione migliore. Entrambi resteranno al Viola Park perché non convocati dalle rispettive nazionali. Al rientro potrebbero rappresentare due alternative nel ruolo di trequartista centrale nel 4-2-3-1. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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