De Laurentiis contro Cardinale: “Cose che non stanno né in cielo né in terra”

La Fiorentina è tornata ieri ad allenarsi al Viola Park dopo il riposo concesso da Paolo Vanoli. La squadra ha svolto una doppia seduta, con lavoro tecnico al mattino e allenamento sul campo nel pomeriggio, in vista della ripresa del campionato: sabato 10 ottobre alle 15, contro il Genoa a Marassi.