L'attaccante della Fiorentina delude
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Delude l'attaccante della Fiorentina. Beto praticamente non calcia mai in porta e non riesce a dare un punto di riferimento all'attacco viola. Il Corriere dello Sport lo valuta 4,5:
T’aspetti Pellegrino per mille motivi e invece gioca l’ex Everton che non la prende mai, neppure con l’ennesimo tentativo in semi-rovesciata su un ottimo assisti di Njie
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