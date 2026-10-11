Il Genoa costruisce nel primo tempo una vittoria meritata e importante per la classifica e il morale, mentre la Fiorentina paga un avvio pessimo e una ripresa confusionaria, nella quale i rossoblù pensano soprattutto a difendersi. La squadra di De Rossi domina i primi 45 minuti e segna due gol, che avrebbero potuto essere tre: un insieme di errori e difficoltà che rende meritata anche la sconfitta dei viola.

Dopo tre settimane di sosta, quindici allenamenti al Viola Park e due partite di prova, Vanoli sorprende con Gnonto esterno alto a sinistra, Beto preferito a Pellegrino e soprattutto Oulai trequartista centrale alle spalle del centravanti, confermando la difesa e la coppia Ndour-Fagioli in mediana. Scelte che non aiutano una Fiorentina subito sopraffatta da un Genoa combattivo, corto e aggressivo su ogni pallone. I viola non reagiscono, ripartono male e difendono peggio: mancano i collegamenti tra i reparti, si aprono spazi sull’asse Ostigard-Ellertsson-Osmajic e prevale l’approssimazione.

Al 7’ Osmajic segna a porta vuota, dopo una respinta di De Gea e un assist più o meno volontario di Ellertsson; al 15’ Messias raddoppia, sfruttando il liscio di Ranieri sul cross dello stesso Osmajic al centro dell’area. Al 23’ De Gea evita il terzo gol con una grande parata sulla punizione di El Shaarawy. Per vedere la Fiorentina pericolosa bisogna invece aspettare il 42’, quando Oulai calcia fuori misura di destro su invito di Gnonto. Lo scrive il Corriere dello Sport.