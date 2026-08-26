Ma la Fiorentina può davvero rinunciare a Moise Kean? La pesante sconfitta contro la Roma ha aumentato i dubbi sulla possibilità che la squadra di Fabio Grosso possa fare a meno del proprio centravanti. Kean ha segnato 25 gol nella prima stagione in viola e 9 nella seconda, numeri che ne confermano il peso tecnico e realizzativo.

Il Como ha offerto 40 milioni di euro — 35 di parte fissa e 5 di bonus — e avrebbe già raggiunto con il giocatore un accordo da 5 milioni netti a stagione. La proposta è importante, ma la Fiorentina potrebbe chiedere 40 milioni subito più altri 5 di bonus e, soprattutto, non intende cedere l’attaccante prima di avere acquistato un sostituto almeno dello stesso livello.

A sei giorni dalla chiusura del mercato, trovare e portare a Firenze un centravanti forte quanto Kean rappresenta però un’operazione molto complicata. Beto dell’Everton è tra i profili valutati, ma se Paratici non riuscirà a individuare un attaccante capace di mantenere alta la competitività della squadra, la risposta alla domanda sarà inevitabile: la Fiorentina non può permettersi di rinunciare a Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.