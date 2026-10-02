La lunga sosta rappresent a per la Fiorentina un’occasione per preparare la fase decisiva di un primo ciclo di stagione che prenderà il via con la trasferta di Genova.Le prossime sei gare contro Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus metteranno alla prova il lavoro di Paolo Vanoli e, soprattutto, potranno dare una prima indicazione concreta sulle reali ambizioni della squadra.

Il calendario propone un percorso impegnativo, con avversari di livello molto diverso. Dopo un avvio complicato, i viola hanno però raccolto quattro punti nelle ultime due partite, interrompendo la serie negativa iniziale. Ora servirà continuità:proprio i risultati di questo blocco di gare potr anno indicare quanto sia concreta la possibilità di una risalita in classifica.

La gara con la Juventus dell’8 novembre chiuderà questo percorso e potrebbe rappresentare un primo momento per fare il punto della situazione. A quel punto, con la classifica aggiornata, la Fiorentina potrebbe avere maggiore chiarezza sul traguardo a cui puntare nella seconda parte della stagione. Per questo Vanoli sta sfruttando la sosta per aumentare la condizione fisica e lavorare sui dettagli tattici: l’obiettivo è arrivare al secondo stop del campionato con basi più solide e, soprattutto, con ambizioni più definite. Lo scrive il Corriere dello Sport.