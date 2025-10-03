CorSport rivela: “Moise Kean sta facendo un lavoro particolare al Viola Park”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 3 ottobre - 08:02

Roberto Piccoli festeggia il primo gol europeocon entusiasmo e la convinzione di poter replicare anche in campionato. L’attaccante sottolinea l’intesa crescente con Dzeko e immagina un futuro in coppia con Kean, compagno anche in Nazionale. Al suo fianco brilla Cher Ndour, che sceglie l’assist come momento più importante della serata, simbolo di una squadra compatta in un frangente difficile. Le parole di Pioli ribadiscono il concetto: la Fiorentina è un gruppo unito, con qualità e volontà per crescere, nonostante un avvio di stagione complicato.

Domenica toccherà a Kean guidare l’attacco contro la Roma. L’attaccante, assente in Conference per squalifica, è tornato a disposizione dopo un programma di allenamento specifico, mirato a potenziarne la condizione fisica. Pioli punta forte sulle sue qualità per provare a scardinare la difesa giallorossa e rilanciare i viola in campionato. Intanto il dg Ferrari ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, sottolineando la compattezza tra squadra, società e allenatore, mentre si attende anche il ritorno a Firenze del presidente Commisso dopo l’intervento.

La preparazione di Kean è stata accurata: lavoro mirato sulla forza e attenzione particolare in vista non solo della Roma ma anche della probabile convocazione in Nazionale. Pioli conta di avere un centravanti pronto e decisivo, indispensabile per rompere il digiuno di vittorie in campionato. Una vittoria domenica significherebbe molto di più dei tre punti: permetterebbe alla Fiorentina di affrontare la sosta con fiducia rinnovata e la consapevolezza di aver finalmente cambiato passo. Lo scrive il Corriere dello Sport.