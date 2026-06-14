Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport rivela: “Ecco cosa ha deciso Fabio Grosso sull’addio di Moise Kean”

Corriere dello Sport

CorSport rivela: “Ecco cosa ha deciso Fabio Grosso sull’addio di Moise Kean”

CorSport rivela: “Ecco cosa ha deciso Fabio Grosso sull’addio di Moise Kean” - immagine 1
Uno tra i calciatori italiani presenti in organico e teoricamente in arrivo ha inevitabilmente gli occhi e le attenzioni addosso, e non solo dei tifosi viola: Moise Kean
Redazione VN

Fiorentina in costruzione a tinte azzurre, secondo quella che è sempre stata una prerogativa voluta e indicata da Rocco Commisso e che sarà portata avanti da Paratici nel tentativo di rilancio dopo una stagione da dimenticare, e anche da ricordare.

Kean

—  

Però, uno tra i calciatori italiani presenti in organico e teoricamente in arrivo ha inevitabilmente gli occhi e le attenzioni addosso, e non solo dei tifosi viola: Moise Kean, ovviamente.

Futuro

—  

Il centravanti da venticinque gol complessivi (diciannove in campionato) nel primo anno a Firenze, il centravanti da nove gol totali (otto in Serie A) nel secondo e la differenza si è trasformata in dubbio. Per tanti, ma non per tutti, e di sicuro non per Fabio Grosso: per il nuovo allenatore la nuova Fiorentina dovrà essere nel segno di Moise. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
Cosa si sono detti Commisso, Ferrari e Paratici? Conferenza stampa a breve
Rep: “Incubo prestiti in casa viola. Da Beltran a Sohm, quanti nodi per Paratici”

© RIPRODUZIONE RISERVATA