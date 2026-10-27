VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"

La Fiorentina ha svolto ieri la seduta di scarico dopo la partita con l’Inter. Luca Ranieri potrebbe tornare in gruppo già oggi, dopo il problema al piede, mentre Arthur Atta non ha ancora recuperato dal sovraccarico strutturale all’addome. Sono previsti oggi gli esami per Pongracic, uscito domenica per un problema al flessore che dovrebbe impedirgli di giocare giovedì contro l’Atalanta.

Viery si prepara a una nuova occasione da titolare accanto a Dragusin, con Pongracic verso il forfait e Ranieri sulla via del recupero. Sulle fasce difensive sono previsti Valdepeñas a sinistra e Jimenez a destra. A centrocampo spazio a Ndour e Fagioli, mentre resta aperto il ballottaggio tra Brescianini e Oulai.

In attacco Mastantuono dovrebbe essere confermato dal primo minuto, verosimilmente insieme a Pellegrino. Per l’altra maglia Njie può nuovamente avere la meglio su Gonçalves, ancora alla ricerca della condizione migliore. Lo scrive il Corriere dello Sport.