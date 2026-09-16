Mateo Pellegrino si sta imponendo come il punto di riferimento del nuovo attacco della Fiorentina. Con un movimento da centravanti vero, magari non elegante ma estremamente efficace, l’argentino ha sbloccato una partita piatta e insidiosa. In attesa di ritrovare fluidità e bel gioco, la squadra di Vanoli può affidarsi alla concretezza di un attaccante capace di decidere anche le cosiddette gare sporche.

Contro il Pisa Pellegrino ha segnato il terzo gol consecutivo in altrettante partite, facendosi trovare pronto sulla respinta di Scuffet. Due delle sue tre reti sono arrivate in momenti di difficoltà, quando la Fiorentina aveva maggiormente bisogno di una scossa. Nella ripresa ha cercato nuovamente il gol con una girata spalle alla porta, confermando freddezza, caparbietà e istinto offensivo.

All’83’ Pellegrino ha lasciato il posto a Beto, con il quale è destinato a giocarsi la maglia da titolare. Le gerarchie non sono ancora definite, ma il classe 2001 sta guadagnando terreno a suon di gol: cinque presenze, 369 minuti e tre reti. Anche il pubblico del Franchi gli ha dedicato un lungo applauso, apprezzandone soprattutto l’impegno e lo spirito combattivo. La Fiorentina ha investito su di lui 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e sta già raccogliendo i primi frutti. Lo sta scrivendo il Corriere dello Sport.