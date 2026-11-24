Archiviata la trasferta di Monza, la Fiorentina si rigetta sui prossimi impegni di campionato. Su tutti l’altro delicatissimo incrocio di domenica all’ora di pranzo, a Udine: per quell’incontro Paolo Vanoli conta di aumentare il minutaggio di Arthur Atta e Luca Ranieri, ancora in convalescenza, e di inserire più stabilmente nelle rotazioni Beto, attaccante la cui crescita non va sottovalutata, ha detto lo stesso Vanoli prima della trasferta di Monza.

Per Marin Pongracic e Fabiano Parisi, gli altri due infortunati lungodegenti, servirà un po’ più di tempo, mentre in vista della tredicesima di campionato scalpitano per una nuova chance dal primo minuto Alieu Njie e Nicolò Fagioli, partiti dalla panchina ieri per motivi differenti (il primo per una botta alla coscia rimediata con la Svezia, il secondo per via delle recenti prestazioni in calo). Entrambi pupilli del tecnico, potrebbero essere le due novità di formazione in vista di domenica.

Oggi intanto seduta di scarico al Viola Park per chi è stato impegnato al Brianteo. Sono da valutare le condizioni di Viery. Lo scrive il Corriere dello Sport.