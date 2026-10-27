La Fiorentina sta peggiorando alcuni dei numeri già negativi della scorsa stagione: quattro punti dopo otto giornate e la stessa posizione in classifica del 2025-26, nonostante un mercato accolto favorevolmente, scelte societarie orientate al cambiamento e una qualità della rosa considerata superiore. Il confronto con dodici mesi fa impone di recuperare quanto aveva funzionato ed evitare gli stessi errori: ignorare le somiglianze sarebbe il rischio maggiore.

La fiducia nel progetto deve accompagnarsi al realismo, senza liquidare come pessimismo i segnali d’allarme. Un anno fa la situazione provocò preoccupazioni crescenti, proseguite fino alla fine dell’inverno: anche oggi occorre riconoscere il pericolo e intervenire, perché senza basi solide non si costruiscono né il presente né il futuro. Questo nuovo avvio difficile sta mettendo a dura prova anche la passione e la pazienza dei tifosi.

I numeri evidenziano problemi in entrambe le fasi: 19 gol subiti contro i 12 di un anno fa e appena nove segnati, rispetto ai sette della passata stagione; soltanto Cagliari, Bologna, Genoa, Venezia e Parma hanno fatto peggio in attacco. Soprattutto, per la prima volta in cent’anni di storia e 91 stagioni di Serie A dal 1931-32, la Fiorentina ha perso sei delle prime otto partite. Prima della prossima sosta arriveranno Atalanta in casa, Sassuolo in trasferta e Juventus al Franchi: tre sfide nelle quali servirà una svolta concreta, soprattutto in classifica. Lo scrive il Corriere dello Sport.