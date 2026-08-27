La rottura tra Moise Kean e la Fiorentina si è consumata durante un mercoledì caotico. Il centravanti è arrivato in ritardo al Viola Park, si è rifiutato di allenarsi con i compagni e ha lasciato il centro sportivo. Subito multato, è poi tornato nel pomeriggio per svolgere una seduta individuale ed evitare un’altra sanzione.

A mandare su tutte le furie Fabio Paratici è stato soprattutto il comportamento di Kean in rapporto allo stipendio percepito. L’attaccante guadagna circa 5 milioni di euro a stagione ed è nettamente il calciatore più pagato della rosa, ma ha comunque scelto di forzare la mano, mancando di rispetto al club, a Grosso, ai compagni e ai tifosi. La scelta del Como, inoltre, non sarebbe economica, perché il club lariano gli garantirebbe più o meno lo stesso ingaggio: Kean vuole trasferirsi soprattutto per giocare la Champions League.

La Fiorentina ha quindi ribadito la propria linea: Kean partirà soltanto alle condizioni stabilite dal club. L’offerta del Como da 35 milioni più 5 di bonus non è considerata sufficiente, mentre la richiesta viola è di 40 milioni immediati più altri 5 di bonus. Paratici darà il via libera alla cessione solo dopo aver individuato anche un sostituto capace di mantenere alto il livello dell’attacco di Fabio Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.