Il sogno di mezza estate in casa Fiorentina si fa sempre più concreto, anche se la strada per arrivare a Franco Mastantuono presenta nuove insidie. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il talento argentino classe 2007 (ieri assente nell'amichevole che ha visto opposte proprio Real Madrid e Fiorentina) ha ufficialmente comunicato alle Merengues la propria volontà di trasferirsi in Italia.

Un'apertura fondamentale, su cui però continuano a muoversi a fari spenti anche Milan e Napoli.

L'intesa tra i club e l'incognita dell'entourage

I canali tra Florentino Perez e il direttore sportivo viola Fabio Paratici restano caldissimi. Tra i due club c'è totale unità d'intenti sul percorso di crescita del ragazzo: l'operazione porterebbe il gioiello a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto e contestuale opzione di recompra a favore del Real Madrid.

Tuttavia, nelle ultime ore il quadro si è arricchito di una nuova e delicata variabile. Se da un lato la decisione finale spetta al calciatore, dall'altro il suo entourage sembra voler spingere verso destinazioni differenti rispetto a quella gigliata. Sarà dunque decisivo il lavoro di persuasione per superare le riserve degli agenti e piazzare l'affondo definitivo.