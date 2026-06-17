CorSport: “Kean vuole una cosa dalla Fiorentina. Paratici ha scelto il sostituto”

Ci siamo, oggi è previsto un primo incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean per parlare di futuro. Era nell’aria, l’entourage dell’attaccante aveva già fatto sapere al club di volersi confrontare sulle sorti del proprio assistito. L’aspetto dirimente, almeno per quanto riguarda i procuratori, è conoscere la valutazione della dirigenza viola sulla centralità di Kean: in virtù di questo, verrà costruita la strategia. Ecco perché il vertice di oggi sarà così importante. L’idea è di dialogare con chiarezza ed estrema sincerità per evitare fraintendimenti o malumori.